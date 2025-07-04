Естонія назвала умову підтримки нової кліматичної мети ЄС до 2040 року

Естонія підтримає оголошену Європейським Союзом мету скоротити викиди парникових газів на 90% до 2040 року тільки в тому випадку, якщо для її реалізації буде доступна необхідна технологія і передбачені реалістичні проміжні оцінки.

Про це заявив міністр енергетики та навколишнього середовища Естонії Андрес Сутт, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Уряд Естонії в грудні минулого року отримав від парламенту мандат, що передбачає угоду з виконанням до 2040 року кліматичних цілей в такому великому обсязі лише за умови наявності відповідних технологій.

За словами Сутта, позиція уряду і отриманий мандат не змінилися.

"Для того щоб ми могли прийняти ціль у 90%, повинні бути забезпечені гнучкість, технології та застереження про перегляд. Останнє означає проведення проміжних оцінок: чи є ціль у 90% як і раніше реалістичною. Крім того, повинна бути можливість перерозподіляти квотні зобов'язання між секторами", – сказав Сутт.

Міністр підкреслив, що для Естонії важливо мати впевненість, що країна не візьме на себе непосильних зобов'язань.

Він визнав, що досягнення угоди стане предметом гострих переговорів. –

"Інтерес Естонії полягає в тому, щоб не брати на себе непосильних зобов'язань. І з іншого боку – щоб не постраждала наша конкурентоспроможність, як і конкурентоспроможність Європи в цілому", – резюмував міністр.

Європейська комісія 2 липня запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову ціль на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90% від рівня 1990 року.

Тим часом влада Чехії розкритикувала ці пропозиції, виступивши категорично проти. Литва також скептично налаштована щодо нової кліматичної мети.