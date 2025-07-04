Под Берлином перевернулся автобус из Копенгагена в Вену, среди пассажиров есть украинцы

Недалеко от Берлина перевернулся автобус Flixbus, выполнявший рейс из Копенгагена в Вену, один человек серьезно пострадал; среди пассажиров есть граждане Украины.

Об этом сообщает NDR, пишет "Европейская правда".

Авария произошла среди ночи на трассе A19 возле города Ребель, примерно в 100 км к северо-западу от Берлина. Около 2:30 автобус перевернулся в кювет.

NDR

На борту находились 54 пассажира разных национальностей и два водителя. 23 человека пострадали, один мужчина, которого два часа деблокировали, госпитализирован в тяжелом состоянии. Некоторых пассажиров с незначительными травмами также забрали для дообследования в ближайшие города.

По информации полиции и Flixbus, среди пассажиров были граждане Украины, конкретное количество не называют. Также в автобусе путешествовали граждане Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Канады и Японии.

На месте аварии много часов работали различные службы, дорога в направлении Берлина была перекрыта. Автобус подняли в вертикальное положение с помощью двух кранов.

В Flixbus выразили соболезнования пострадавшим в связи с аварией и сообщили, что предоставляют на замену другой автобус, который довезет непострадавших пассажиров в Берлин, где они смогут получить помощь с организацией дальнейшего проезда в Вену.

Также уточнили, что автобус – совершенно новый, 2025 года, а водитель, который был за рулем в момент аварии, имеет многолетний опыт.

Напомним, 30 июня попал в ДТП украинский автобус в Румынии, пострадала одна украинка и пассажиры румынского микроавтобуса, где один человек погиб.

Ранее в июне возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.