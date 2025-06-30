В МИД рассказали подробности ДТП автобуса с украинцами в Румынии

В результате аварии автобуса на северо-востоке Румынии утром в понедельник пострадала одна гражданка Украины, ей оказали необходимую помощь.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в украинском МИД.

Внешнеполитическое ведомство подтвердило, что вблизи румынского города Бакеу произошло ДТП с участием автобуса украинского автоперевозчика, в котором находились 60 граждан Украины, и румынского микроавтобуса.

В результате столкновения погибла гражданка Румынии, еще трое получили ранения разной степени тяжести, среди них – одна украинка.

"Пострадавшей гражданке Украины была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась", – добавили в МИД.

Там отметили, что по факту ДТП румынские правоохранители начали уголовное производство, а украинских водителей автобуса опросили в качестве свидетелей. Перевозчик впоследствии предоставил другой автобус, на котором украинцы продолжили движение.

Напомним, на прошлой неделе возле румынского города Констанца перевернулся автобус, выполнявший рейс из Одессы, пострадали четыре человека.