Під Берліном перекинувся автобус з Копенгагена до Відня, серед пасажирів є українці

Неподалік Берліна перекинувся автобус Flixbus, що виконував рейс із Копенгагена до Відня, одна людина серйозно постраждала; серед пасажирів є громадяни України.

Про це повідомляє NDR, пише "Європейська правда".

Аварія сталась серед ночі на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 км на північний захід від Берліна. Близько 2:30 автобус перекинувся у кювет.

NDR NDR

На борту було 54 пасажири різних національностей та двоє водіїв. 23 людини постраждали, один чоловік, якого дві години деблоковували з понівеченого автобуса, госпіталізований у важкому стані. Деяких пасажирів з незначними травмами також забрали для дообстежень у найближчі міста.

За інформацією від поліції та Flixbus, cеред пасажирів були громадяни України, конкретну кількість не називають. Також автобусом подорожували громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладеш, Канади і Японії.

На місці аварії багато годин працювали різні служби, дорога у напрямку Берліна була перекрита. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.

У Flixbus висловили співчуття постраждалим у зв’язку з аварією та повідомили, що надають на заміну інший автобус, який довезе неушкоджених пасажирів до Берліна, де вони зможуть отримати допомогу з організацією подальшого доїзду до Відня.

Також уточнили, що автобус – зовсім новий, 2025 року, а водій, що був за кермом на момент аварії, має багаторічний досвід.

Нагадаємо, 30 червня потрапив у ДТП український автобус в Румунії, постраждала одна українка та пасажири румунського мікроавтобуса, де одна людина загинула.

Раніше у червні біля румунського міста Констанца перекинувся автобус, що виконував рейс з Одеси, постраждали четверо людей.