В Румынии перевернулся украинский автобус, есть пострадавшие

Возле румынского города Констанца попал в аварию автобус, выполнявший рейс из Одессы; четыре человека пострадали.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в МИД Украины.

По данным посольства Украины в Румынии, автобус перевернулся на трассе DN22 недалеко от румынской Констанцы. Автобус выполнял рейс Одесса-Бухарест и принадлежит украинской компании.

"На момент аварии в транспортном средстве находилось 55 граждан Украины (8 мужчин, 37 женщин и 9 детей). В результате ДТП 4 человека травмированы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации пассажиры отказались. Причины аварии устанавливаются", – сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, 13 июня попал в аварию автобус с украинцами во Франции. Сообщалось о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины.

Водителю, который был за рулем, предъявили обвинение в неумышленном убийстве и непреднамеренном причинении телесных повреждений.