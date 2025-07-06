Орбан после "референдума": большинство стран также сказали бы "нет" вступлению Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что большинство стран Европейского Союза проголосовали бы против вступления Украины в ЕС, если бы по этому вопросу проводились "общенациональные референдумы", как это было недавно в его стране.

Об этом Орбан написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В субботу, 5 июля, вечером Орбан поделился в соцсетях своей "гипотезой". По его мнению, если бы в каждой стране ЕС провели референдум о вступлении Украины в ЕС, то "большинство стран, если не все, проголосовали бы "нет", так же как это произошло в Венгрии во время референдума VOKS2025".

"Бюрократы, которые живут в своей пузыре в Брюсселе, могут придумать какие-то сложные объяснения, почему Украине стоит вступить в Европейский Союз, но народ имеет два очень простых, очевидных и четких ответа, почему это не так", – заявил он.

Во-первых, Орбан уверен, что если ЕС примет Украину, которая находится в состоянии войны, – он также примет войну.

"А мы в Европе не хотим войны", – акцентировал венгерский премьер.

А во-вторых, он считает, что вступление Украины "разрушит нашу экономику, и риск этого огромен".

"Люди в Брюсселе идут по неверному пути. Они думают, что важные решения, которые определяют судьбу всей Европы, можно принимать без народа. Они ошибаются", – сказал он.

Затем Орбан подчеркнул, что членство Украины "не состоится", а также заверил, что его страна "остановила этот процесс".

"Бессмысленно говорить, что они не примут это во внимание, потому что у них нет выбора", – подытожил Орбан.

Напомним, накануне на саммите ЕС 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты "референдума" о вступлении Украины в ЕС и заявили, что против высказались 95% проголосовавших.

В связи с этим Орбан заявил, что результаты "референдума" о вступлении Украины в ЕС уполномочили его еще громче выступать против членства Украины.