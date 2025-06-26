Орбан говорит, что получил мандат еще громче выступать против Украины в ЕС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что результаты так называемого "референдума" о вступлении Украины в ЕС уполномочили его еще громче выступать против вступления Украины в ЕС на всех площадках.

Об этом Орбан заявил на своей странице в Facebook в четверг, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что по итогам опроса действительными бюллетенями, поданными гражданами Венгрии, являются 2 168 431 штука. При этом 95%, по его словам, проголосовали против поддержки вступления Украины в ЕС.

Комментируя результаты перед началом саммита ЕС в Брюсселе, Орбан сказал, что прибыл на встречу лидеров ЕС с "сильным мандатом".

"Мой голос стал громче и мужественнее. Ведь сегодня на заседании я скажу голосом более 2 миллионов венгров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Это голые факты", – заявил Виктор Орбан.

Стоит отметить, что заявленное количество участников "референдума" составляет примерно 29% от количества венгерских избирателей, которые в прошлом году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

При этом количество голосов и в целом результат голосования может вызвать обоснованные сомнения, поскольку практическая проверка показала, что один человек может проголосовать дважды, если зайдет в систему с разными адресами электронной почты.

Ранее оппозиционный политик, председатель партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале „референдума" Орбана по Украине. Он утверждает, что реально в голосовании приняли участие около 600 тысяч человек.

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