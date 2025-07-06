Рютте прокомментировал обвинения в "подхалимаже" перед Трампом: "Он заслуживает похвалы"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает лидерство американского президента Дональда Трампа решающим фактором для достижения новых договоренностей по оборонным расходам стран-членов Альянса.

Об этом он сказал в интервью The New York Times, отвечая на вопрос о его "подхалимском" отношении к Трампу, пишет "Европейская правда".

Рютте попросили прокомментировать его стиль общения с Трампом, ведь после саммита НАТО его называли "подхалимажем" и "ползанием".

"Я считаю, что когда кто-то заслуживает похвалы, ее следует высказать. А президент Трамп заслуживает всей похвалы, потому что без его лидерства, без его переизбрания президентом США, без 2% в этом году и 5% в 2035 году мы никогда не смогли бы достичь согласия по этому вопросу", – отметил Рютте.

Он отверг обвинения в чрезмерной лояльности к Трампу и подчеркнул, что его главной задачей является сохранение единства Альянса.

"Я был премьер-министром Нидерландов в течение 14 лет, поэтому знаю, что такое критика, но мне все равно. В конце концов, я должен выполнять свою работу. Я должен держать НАТО вместе. А самый большой союзник – это Соединенные Штаты. И теперь, впервые за 65 лет, мы сравняем взносы США и Европы. Без Трампа этого бы не произошло", – подчеркнул генсек НАТО.

Также Рютте отметил, что не против того, что Трамп обнародовал его личное сообщение, в котором выражалась поддержка действий президента США.

"В том сообщении я высказал именно то, что думаю. Во-первых, он прекрасно справился с Ираном, бомбардировав ядерный объект. И, как я написал в том сообщении, вы сейчас летите к очередному большому успеху – саммиту НАТО, на котором будет принято решение о выделении 5% ВВП на оборону, а это является трансформационным шагом", – добавил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, во время саммита НАТО Рютте прокомментировал высказывания Трампа о конфликте между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие.

Объясняя использование Трампом нецензурных слов, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папочке иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Сам Трамп позже предположил, что слова генсека НАТО означают, что "он меня любит". "Папа, ты мой папа". Он сказал это очень ласково", – добавил он.

А Рютте, в свою очередь, заявил, что его слова о "папочке", которые прозвучали в контексте разговора с президентом США, не касались самого Трампа.

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