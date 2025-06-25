Генсек НАТО объяснил, почему назвал Трампа "папой"

Генсек НАТО Марк Рютте не считает лестью свой стиль общения с президентом США Дональдом Трампом, которого ранее в этот день он назвал папой.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции во время саммита в Гааге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он отвечал на вопрос, не делает ли подобное общение с Трампом слабым его самого.

"Нет, я так не думаю. Это вопрос вкуса. Но я считаю его хорошим другом. Он делает свою работу, принуждая нас к усилению, когда речь идет об инвестициях в оборону".

Рютте также выразил сомнение в том, что такой результат саммита был бы достигнут, если бы Трампа не переизбрали президентом.

"Когда несколько стран собирались достичь показателя в 2% где-то в 2020 году, а затем сделали это в последние пять месяцев. Разве это не заслуживает высокой оценки?" – спросил Рютте.

Также он вспомнил о "решительных действиях" Трампа в отношении Ирана, чтобы он не смог получить ядерное оружие.

Во время саммита НАТО Марк Рютте прокомментировал высказывания Дональда Трампа относительно конфликта между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие.

Объясняя использование Трампом бранных слов накануне во вторник, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Ранее Рютте призвал оценивать позицию США по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те вызывают беспокойство.

Он комментировал последние заявления президента США, в которых тот в очередной раз поставил под сомнение обязательства Альянса по статье 5 Договора НАТО по совместной обороне.