Рютте прокоментував звинувачення в "підлабузництві" до Трампа: "Він заслуговує на похвалу"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає лідерство американського президента Дональда Трампа вирішальним чинником для досягнення нових домовленостей щодо оборонних витрат країн-членів Альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times, відповідаючи на питання щодо його "підлабузницького" ставлення до Трампа, пише "Європейська правда".

Рютте попросили прокоментувати його стиль спілкування із Трампом, адже після саміту НАТО його називали "підлабузництвом" та "плазуванням".

"Я вважаю, що коли хтось заслуговує на похвалу, її слід висловити. А президент Трамп заслуговує на всю похвалу, бо без його лідерства, без його переобрання президентом США, без 2% цього року і 5% у 2035 році ми ніколи не змогли б досягти згоди з цього питання", – зазначив Рютте.

Він відкинув закиди щодо надмірної лояльності до Трампа та підкреслив, що головним його завданням є збереження єдності Альянсу.

"Я був прем’єр-міністром Нідерландів протягом 14 років, тому знаю, що таке критика, але мені байдуже. Зрештою, я мушу виконувати свою роботу. Я мушу тримати НАТО разом. А найбільший союзник – це Сполучені Штати. І тепер, вперше за 65 років, ми зрівняємо внески США та Європи. Без Трампа цього б не сталося", – наголосив генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що не проти того, що Трамп оприлюднив його особисте повідомлення, у якому висловлювалась підтримка дій президента США.

"У тому повідомленні я висловив саме те, що думаю. По-перше, він чудово впорався з Іраном, бомбардувавши ядерний об'єкт. І, як я написав у тому повідомленні, ви зараз летите до чергового великого успіху – саміту НАТО, на якому буде ухвалено рішення про виділення 5% ВВП на оборону, а це є трансформаційним кроком", – додав генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, під час саміту НАТО Рютте прокоментував висловлювання Трампа щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Трамп порівняв країни з дітьми, що б'ються, і заявив, що обидві сторони порушили перемир'я.

Пояснюючи використання Трампом лайливих слів, коли він говорив про Іран та Ізраїль, Рютте сказав: "А ще таткові іноді доводиться вживати ненормативну лексику".

Сам Трамп пізніше припустив, що слова генсека НАТО означають, що "він мене любить". "Татку, ти мій татку". Він сказав це дуже лагідно", – додав він.

А Рютте, своєю чергою, заявив, що його слова про "татка", які прозвучали в контексті розмови з президентом США, не стосувались самого Трампа.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Саміт НАТО на користь України: як вдалося подолати опір Орбана і Трампа