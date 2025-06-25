Генсек НАТО отрицает, что называл Трампа "папочкой"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что его слова о "папочке", прозвучавшие в контексте разговора с президентом США Дональдом Трампом, не касались самого Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте сказал в интервью Reuters.

Генсек НАТО настаивает, что на самом деле не называл президента США "папой", как об этом сообщили СМИ.

"В Европе я иногда слышу, как страны спрашивают: "Марк, США останутся с нами?". И я ответил, что это немного напоминает, как маленький ребенок спрашивает папу: "Папочка, ты останешься с нами?". Слово "папочка" я употребил в этом смысле, а не называл президента Трампа „папочкой", – сказал Рютте.

Он считает, что европейские государства сейчас "уже взрослые", поскольку благодаря России и требованию США осознали необходимость тратить больше на оборону.

Напомним, во время саммита НАТО в среду Рютте прокомментировал высказывания Дональда Трампа о конфликте между Израилем и Ираном. Трамп сравнил страны с дерущимися детьми и заявил, что обе стороны нарушили перемирие.

Объясняя использование Трампом нецензурных слов накануне во вторник, когда он говорил об Иране и Израиле, Рютте сказал: "А еще папочке иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Сам Трамп позже в среду предположил, что слова генсека НАТО означают, что "он меня любит". "Папочка, ты мой папочка". Он сказал это очень ласково", – добавил он.

Ранее Рютте призвал оценивать позицию США по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те вызывают беспокойство.