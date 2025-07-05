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В аэропорту на Майорке загорелся самолет, есть пострадавшие

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Новости — Суббота, 5 июля 2025, 11:26 — Олег Павлюк

Почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

Пожар произошел около 00:30 в субботу в самолете перевозчика Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан.

После получения сигнала на место происшествия выехали четыре машины скорой помощи.

В результате инцидента пострадали в общей сложности 18 человек, большинство получили легкие травмы. Шестерым потребовалась госпитализация в больницы Пальмы.

Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, в начале недели пассажирский самолет авиакомпании LOT, летевший из Софии в Варшаву, столкнулся с проблемой с тормозами, в связи с чем посадку пришлось выполнять в аварийном режиме.

В середине июня пассажирский самолет скандинавской авиакомпании SAS совершил аварийную посадку в аэропорту Копенгагена из-за дыма на борту.

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