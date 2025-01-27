Толчок на шахте в Польше: подтвердили гибель одного горняка, более десятка пострадали

В результате ночного толчка на шахте в польской Силезии один горняк погиб и еще 11 госпитализированы, из них несколько человек в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По последним данным, в результате толчка на шахте ROW Ruch Marcel в городе Радлин один горняк погиб в результате множественных травм, госпитализированы еще 11. Четверо из них – в тяжелом состоянии.

В зоне толчка опасно повысилась концентрация метана, поэтому этот участок шахты эвакуировали и закрыли.

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Напомним, толчок магнитудой около 3 произошел ночью 27 января на глубине 800 метров. В той зоне находились почти 30 человек. Сначала сообщали о шести пострадавших.

На прошлой неделе в результате возгорания метана на другой шахте в регионе один шахтер погиб и 15 пострадали.

В Словении в результате затопления угольной шахты погибли трое горняков.