В Молдове пророссийский блок "Победа" идет на выборы – список возглавит одиозная Гуцул

Пророссийский политический блок Илана Шора "Победа" объявил, что на следующей неделе подаст документы для участия в парламентских выборах в Молдове, а возглавит список должна одиозная башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

Об этом объявил в воскресенье сам Илан Шор, сообщает "Европейская правда".

В Москве в воскресенье проходит съезд пророссийского блока "Победа" Шора.

Шор заявил, что на следующей неделе „Победа" подаст документы для участия в предвыборной кампании. При этом он сказал, что "эти выборы будут самыми грязными", и молдавская власть попытается снять с них блок.

"Наша главная цель на этих выборах – снести фашистский режим и провести в течение следующих полугода досрочные выборы, которые будут демократическими", – заявил Шор.

По его словам, список кандидатов блока "Победа" на парламентских выборах должна возглавить башкан Гагаузии Евгения Гуцул, которую в Молдове судят по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Отметим, сейчас в Молдове обсуждается возможность создания прокремлевского левого мегаблока, в который должны были войти также люди Илана Шора. Недавно такое обсуждение между партиями подтвердил пророссийский лидер социалистов Игорь Додон.

Впрочем, нет уверенности в том, что планы блока "Победа" на самостоятельное участие в выборах противоречат этой схеме, поскольку ожидалось участие в "мегаблоке" других политиков из окружения Шора – например, экс-кандидатов в президенты Виктории Фуртуне и Василия Тарлева.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября.

Подробности об этом в статье: "Базовый сценарий – в Молдове после выборов в сентябре будет подконтрольное Москве правительство"