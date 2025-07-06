У Молдові проросійський блок "Перемога" йде на вибори – список очолить одіозна Гуцул

Проросійський політичний блок Ілана Шора "Перемога" оголосив, що наступного тижня подасть документи для участі у парламентських виборах у Молдові, а очолити список має одіозна башкан Гагаузії Євгенія Гуцул.

Про це оголосив у неділю сам Ілан Шор, повідомляє "Європейська правда".

У Москві в неділю відбувається з’їзд проросійського блоку "Перемога" Шора.

Шор заявив, що наступного тижня "Перемога" подасть документи для участі в передвиборчій кампанії. При цьому він сказав, що "ці вибори будуть найбруднішими", і молдовська влада спробує зняти з них блок.

"Наша головна мета на цих виборах – знести фашистський режим і провести протягом наступного пів року дострокові вибори, які будуть демократичними", – заявив Шор.

За його словами, список кандидатів блоку "Перемога" на парламентських виборах має очолити башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку у Молдові судять у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Зазначимо, зараз у Молодові обговорюється можливість створення прокремлівського лівого мегаблоку, до якого мали увійти також люди Ілана Шора. Нещодавно таке обговорення між партіями підтвердив проросійський лідер соціалістів Ігор Додон.

Утім, немає певності у тому, що плани блоку "Перемога" на самостійну участь у виборах суперечать цій схемі, оскільки очікувалася участь у "мегаблоці" інших політиків з оточення Шора – наприклад, екскандидатів у президенти Вікторії Фуртуне та Василє Тарлєва.

Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.

Деталі про це у статті: "Базовий сценарій – у Молдові буде підконтрольний Москві уряд після виборів у вересні"