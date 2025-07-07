СМИ: Трамп отправляет Келлога в Рим на конференцию по восстановлению Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует на этой неделе посетить Рим, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и принять участие в конференции по восстановлению Украины.

Об этом стало известно Kyiv Post от осведомленных источников, сообщает "Европейская правда".

Келлог будет частью американской делегации на конференции, которую 10 и 11 июля примет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На конференции планируют присутствовать Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Пока неизвестно, присоединятся ли к Келлогу другие члены кабинета Трампа.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал, что эта неделя станет важной для Украины новыми договоренностями с партнерами по обороне и восстановлению.

Напомним, федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности Вены стать местом проведения следующей конференции по восстановлению Украины.