Австрия предложила провести следующую конференцию по восстановлению Украины

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности Вены стать местом проведения будущей конференции по восстановлению Украины.

Об этом он объявил во время визита президента Владимира Зеленского в Австрию, пишет "Европейская правда".

Штокер подчеркнул, что Австрия поддерживает все инициативы, направленные на достижение прекращения огня и справедливого, долгосрочного мира.

Он также напомнил, что Австрия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине.

"Австрия вместе со своими предприятиями может внести существенный вклад в восстановление страны. Поэтому мы также предложили выступить организатором предстоящей конференции по вопросам восстановления", – сообщил Штокер на своей Facebook-странице.

Зеленский сообщил, что на встрече со Штером основное внимание было уделено усилению санкций против России и возможной посреднической роли Австрии.

Зеленский также рассчитывает на поддержку Австрии в вопросах бывших украинских чиновников и олигархов, которые скрываются от правосудия.