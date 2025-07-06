Зеленский анонсировал новые договоренности с партнерами в области обороны и восстановления

Президент Владимир Зеленский анонсировал, что следующая неделя станет важной для Украины благодаря новым договоренностям с партнерами в области обороны и восстановления.

Об этом президент сообщил в воскресном обращении, пишет "Европейская правда".

"Готовим новые решения, новые договоренности с партнерами, которые сделают Украину сильнее. И в обороне, и в восстановлении", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что ожидаются решения по восстановлению справедливости.

"Следующая неделя будет во многом посвящена именно восстановлению Украины – новым соглашениям с партнерами, а также во многом – восстановлению справедливости", – сообщил Зеленский.

На следующей неделе, 10-11 июля в Риме состоится конференция по вопросам восстановления Украины.

9 июля Европейский суд по правам человека огласит решение по делу "Украина и Нидерланды против России", которое касается серьезных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донбасса и во время войны России против Украины.

Также, в рамках британско-французского саммита 10 июля состоится встреча так называемой "коалиции решительных" – Владимир Зеленский присоединится онлайн из Рима.