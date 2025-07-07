ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України.

Про це стало відомо Kyiv Post від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував, що цей тиждень стане важливим для України новими домовленостями з партнерами щодо оборони та відновлення.

Нагадаємо, федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність Відня стати місцем проведення наступної конференції з відновлення України.