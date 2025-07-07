Лавров предлагает Венгрии вместе защищать "дискриминированные Украиной меньшинства"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров увидел "общую проблему" Венгрии и России в ситуации их меньшинств в Украине и предложил вместе работать над этим.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью венгерской Magyar Nemzet.

Лавров повторил пропагандистские выдумки Кремля о "преследовании и убийствах русских" в Украине и нарушении прав русскоязычных.

"Другие этнические группы, в том числе венгры, румыны, поляки, болгары, армяне, белорусы и греки, подвергаются принудительной украинизации. В Будапеште хорошо знакомы с этой проблемой. Сейчас Россия и Венгрия открыто высказываются в защиту своих соотечественников. И мы можем объединить усилия в этом вопросе", – заявил Лавров.

Как известно, ранее Евросоюз установил в так называемой "переговорной рамке" ряд условий для начала переговоров с Украиной о вступлении, в том числе относительно плана действий по национальным меньшинствам. Вопросы меньшинств долгое время были формальным поводом для Орбана тормозить движение Украины на сближение с ЕС. Также Украина подчеркивает, что готова к консультациям с Будапештом в случае необходимости.

Последний саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Поэтому 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

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