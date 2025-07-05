Посольство России в Швеции пережило очередной налет дрона
Торговое представительство России в Швеции в ночь на субботу подверглось очередному "нападению с использованием дрона".
Как сообщает "Европейская правда", об этом пожаловалось российское посольство в Стокгольме.
Во время "нападения" с дрона на территорию торгового представительства России "был сброшен пакет с краской". О пострадавших в результате инцидента посольство не сообщает.
О подобных "нападениях" российская сторона сообщает уже более года, а последний инцидент произошел менее месяца назад.
"Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" – риторически спрашивает посольство РФ.
Там снова потребовали "полноценного расследования" и возложили на власти Швеции "всю полноту ответственности за развитие ситуации".
Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка "актов вандализма" против себя, в том числе с использованием дронов.
Как-то там даже утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.