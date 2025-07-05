Посольство России в Швеции пережило очередной налет дрона

Торговое представительство России в Швеции в ночь на субботу подверглось очередному "нападению с использованием дрона".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пожаловалось российское посольство в Стокгольме.

Во время "нападения" с дрона на территорию торгового представительства России "был сброшен пакет с краской". О пострадавших в результате инцидента посольство не сообщает.

О подобных "нападениях" российская сторона сообщает уже более года, а последний инцидент произошел менее месяца назад.

"Возникает закономерный вопрос: шведские власти не могут или не хотят расследовать эти инциденты и обеспечить защиту диппредставительств?" – риторически спрашивает посольство РФ.

Там снова потребовали "полноценного расследования" и возложили на власти Швеции "всю полноту ответственности за развитие ситуации".

Ранее посольство России в Швеции насчитало более десятка "актов вандализма" против себя, в том числе с использованием дронов.

Как-то там даже утверждали, что украинец якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.