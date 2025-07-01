Во французской Савойе ливни вызвали самый сильный паводок за 70 лет

В понедельник, 30 июня, сильные ливни во французской Савойе вызвали невиданный десятилетиями разлив местных рек, в результате стихии погиб один человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Стремительное повышение уровня воды в местных потоках началось после сильной грозы с ливнем. Во время него выпала почти месячная норма дождя. В условиях горного рельефа огромные объемы воды сразу начали стекать вниз в долины.

В муниципалитете Модан смешанная с грязью вода за считанные минуты поднялась до уровня дамбы и пошла через край. Многие местные дороги оказались подтопленными. Так же пострадала соседняя коммуна Фурно. В префектуре Савойи называют стихийное бедствие самым масштабным за 70 лет.

⛈️ Des orages diluviens touchent les Alpes. À Modane (Haute-Savoie), le torrent du Charmaix a envahi les rues ! Il est tombé 100 mm sur la montagne ! (© Cyril Ferreira) pic.twitter.com/jPknKk3hwM – Météo Express (@MeteoExpress) June 30, 2025

Непогода вызвала подтопления и по другую сторону границы, в Италии, в частности в городе Бардонеккья, где погиб один человек.

I violenti temporali che si sono abbattuti sulle Alpi hanno trasformato il torrente che attraversa Bardonecchia in un fiume di fango. Un deja vu per la cittadina dell'alta Valsusa, che ad agosto di due anni fa aveva vissuto una situazione quasi identica.



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Итальянское агентство ANSA сообщает, что из-за последствий непогоды минимум несколько дней не будет курсировать поезд Париж – Милан. На участке пути, пролегающем через зону стихийного бедствия, расчищают грязь и проверяют стабильность конструкций.

Тем временем на большинстве территории Франции царит экстремальная жара, на 1 июля в 16 департаментах страны объявили красный уровень опасности. Из-за погоды закрыли более 1000 школ, а туристов не будут пускать на верхушку Эйфелевой башни.