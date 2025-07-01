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Во французской Савойе ливни вызвали самый сильный паводок за 70 лет

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Новости — Вторник, 1 июля 2025, 17:50 — Мария Емец

В понедельник, 30 июня, сильные ливни во французской Савойе вызвали невиданный десятилетиями разлив местных рек, в результате стихии погиб один человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Стремительное повышение уровня воды в местных потоках началось после сильной грозы с ливнем. Во время него выпала почти месячная норма дождя. В условиях горного рельефа огромные объемы воды сразу начали стекать вниз в долины.

В муниципалитете Модан смешанная с грязью вода за считанные минуты поднялась до уровня дамбы и пошла через край. Многие местные дороги оказались подтопленными. Так же пострадала соседняя коммуна Фурно. В префектуре Савойи называют стихийное бедствие самым масштабным за 70 лет. 

Непогода вызвала подтопления и по другую сторону границы, в Италии, в частности в городе Бардонеккья, где погиб один человек.

Итальянское агентство ANSA сообщает, что из-за последствий непогоды минимум несколько дней не будет курсировать поезд Париж – Милан. На участке пути, пролегающем через зону стихийного бедствия, расчищают грязь и проверяют стабильность конструкций.

Тем временем на большинстве территории Франции царит экстремальная жара, на 1 июля в 16 департаментах страны объявили красный уровень опасности. Из-за погоды закрыли более 1000 школ, а туристов не будут пускать на верхушку Эйфелевой башни.

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Франция Италия стихийные бедствия
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