Аэропорт Будапешта приостановил работу из-за непогоды

Будапештский международный аэропорт имени Ференца Листа в понедельник предупредил, что приостанавливает работу из-за штормового повреждения.

Об этом аэропорт сообщил на Facebook, пишет "Европейская правда".

Как отметили в аэропорту Будапешта, из-за сильной грозы на взлетно-посадочные полосы нанесло мусор, поэтому их временно закрыли из соображений безопасности.

"После очистки... взлетно-посадочная полоса № 1 была вновь открыта", – говорится в сообщении.

Кроме того, в зале вылета терминала 2А аэропорта Будапешта "обнаружена утечка воды, поэтому все процедуры регистрации пассажиров проходят в терминале 2В".

"Пострадавших среди людей нет, продолжается оценка ущерба", – заверили в аэропорту.

Ранее в понедельник аэропорт предупреждал о сильной грозе, которая "может вызвать задержки и даже отмену рейсов" 7-8 июля.

Из-за сложных погодных условий, в частности сильного ветра, в воскресенье с португальского острова Мадейра не вылетели более 30 самолетов, в том числе в Польшу, а за последнюю неделю пришлось отменить более 100 рейсов.