Трамп отложит тарифы с 9 июля до 1 августа

Президент США Дональд Трамп в понедельник подпишет указ об отсрочке введения тарифов против других стран с 9 июля до 1 августа, что должно дать больше времени для заключения торговых соглашений.

Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".

Левитт попросили прокомментировать опубликованные Трампом письма к Японии и Южной Корее, в которых он объявляет о возвращении 25-процентных тарифов против этих стран с 1 августа.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что в ближайшие дни аналогичные письма от президента США получат еще около дюжины стран.

"Сегодня президент также подпишет указ, которым срок (возвращения тарифов. – Ред.), установленный на 9 июля, будет перенесен на 1 августа", – объявила она.

Как уточнила Левитт, в письмах к странам будут указаны "взаимные тарифные ставки", которые будут применяться к ним, если не будет заключено торговое соглашение.

В последние дни интенсивные торговые переговоры велись между США и Европейским Союзом, для которого последствия тарифной политики администрации Трампа могут быть болезненными.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительным пошлиной в размере 10%.