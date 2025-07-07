Трамп пригрозил дополнительными тарифами странам, поддерживающим БРИКС

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что страны, поддерживающие "антиамериканскую политику" БРИКС, будут обложены дополнительной пошлиной в размере 10%.

Об этом Трамп написал в посте на платформе Truth Social, передает "Европейская правда".

Его комментарий появился после того, как члены БРИКС раскритиковали его тарифную политику, а также предложенные реформы Международного валютного фонда.

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%. Никаких исключений из этой политики не будет. Спасибо за внимание к этому вопросу!", – написал Трамп.

Группа БРИКС объединила лидеров Бразилии, России, Индии и Китая на первом саммите в 2009 году.

Позже к блоку присоединилась ЮАР, а в прошлом году в состав вошли также Египет, Эфиопия, Индонезия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Трамп давно критикует БРИКС – альянс, созданный для укрепления позиций стран-членов на международной арене и противостояния США и Западной Европе.

В декабре 2024 года Трамп уже угрожал обложить пошлинами страны БРИКС, заявив, что "мы собираемся наложить как минимум 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами".