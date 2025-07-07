Трамп відтермінує тарифи з 9 липня до 1 серпня

Президент США Дональд Трамп у понеділок підпише указ про відтермінування запровадження тарифів проти інших країн з 9 липня до 1 серпня, що має дати більше часу для укладення торговельних угод.

Про це на брифінгу оголосила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Левітт попросили прокоментувати опубліковані Трампом листи до Японії та Південної Кореї, в яких він оголошує про повернення 25-відсоткових тарифів проти цих країн з 1 серпня.

Речниця Білого дому сказала, що в найближчі дні аналогічні листи від президента США отримає ще близько дюжини країн.

"Сьогодні президент також підпише указ, яким термін (повернення тарифів. – Ред.), встановлений на 9 липня, буде перенесено на 1 серпня", – оголосила вона.

Як уточнила Левітт, у листах до країн будуть вказані "взаємні тарифні ставки", які застосовуватимуться до них, якщо не буде укладено торговельної угоди.

В останні дні інтенсивні торговельні перемовини велись між США та Європейським Союзом, для якого наслідки тарифної політики адміністрації Трампа можуть бути болючими.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які підтримують "антиамериканську політику" БРІКС, будуть обкладені додатковим митом у розмірі 10%.