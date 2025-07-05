США пригрозили ЕС болезненными тарифами в 17% на продукты и аграрную продукцию

Соединенные Штаты пригрозили ввести 17-процентные тарифы на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из Европейского Союза во время торговых переговоров в Вашингтоне.

Об этом представитель Еврокомиссии сообщил послам стран ЕС в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Предупреждение о тарифах прозвучало во время встречи комиссара ЕС Мароша Шефчовича с представителями администрации Дональда Трампа в четверг.

Пошлины коснутся ряда товаров – от бельгийского шоколада до масла Kerrygold из Ирландии и оливкового масла из Италии, Испании и Франции, которые являются популярными товарами в США – и ударят по доходам европейских производителей.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл в пятницу вечером настаивал, что ЕС по-прежнему оптимистично оценивает шансы достижения политического соглашения о торговле с США.

Президент США Дональд Трамп ранее временно отменил 50-процентные пошлины на товары ЕС, но срок действия этого решения истекает 9 июля. Пошлины будут возвращены, если стороны до того времени не достигнут соглашения.

В Евросоюзе настроены проводить переговоры с США в течение выходных и достичь хотя бы промежуточного соглашения, которое проложит путь для будущего соглашения о торговле.

ЕС ранее предложил США установить универсальный тариф в 10% на европейские товары с исключениями для некоторых секторов.