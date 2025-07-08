Премьер Дании: сокращение расходов на оборону в последние 30 лет было большой ошибкой

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что сокращение расходов на оборону в Европе за последние 30 лет было большой ошибкой.

Об этом она заявила во время речи, в которой обозначила приоритеты Дании на время председательства в Совете Европейского Союза, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Комментируя приоритеты своей страны на время председательства в Совете ЕС, Фредериксен заявила, что Дания сосредоточится на "безопасной Европе" и "конкурентоспособной и зеленой Европе".

Затем она заговорила и о расходах на оборону.

"Прежде всего, мы должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Сокращение расходов на оборону за последние 30 лет было большой ошибкой, которую мы никогда не повторим", – акцентировала она.

Фредериксен отметила, что Россия перевооружается, а это означает, что "в течение двух-пяти лет она может стать реальной военной угрозой для Европы и НАТО".

"И Россия больше не действует самостоятельно. Мы видим это на примере Украины. Северная Корея поставляет солдат и боеприпасы из Ирана, а военные технологии – из Китая. Мы должны действовать сейчас, чтобы ответить на эту угрозу", – отметила премьер-министр Дании.

Кроме этого, Фредериксен обратила внимание и на то, что Европа должна быть готова защищаться с 2030 года и учиться у Украины, как развивать "впечатляющую оборонную промышленность".

Она заявила, что Европа "должна продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами, как европейцы, столько, сколько потребуется".

"Наши пожертвования – это не подарок и не благотворительность. Это прямая защита Европы, нашей жизни и нашей свободы", – подытожила Фредериксен.

Отметим, в этот же день министр экономики Дании Стефани Лозе подтвердила, что в ЕС обсуждают, как обеспечить Украине дополнительное финансирование на будущее.

Недавно Фредериксен заявила, что если Соединенные Штаты примут решение не предоставлять Украине военную поддержку, это будет иметь негативные последствия не только для Украины, но и для Европы, и для НАТО.