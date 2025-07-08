СМИ: мошенник от имени госсекретаря США писал нескольким главам МИД

Неизвестный злоумышленник выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио и писал нескольким американским чиновникам и министрам иностранных дел других государств.

Об этом стало известно газете The Washington Post от информированного источника и внутреннего документа Госдепа, пишет "Европейская правда".

По данным WP, злоумышленник через мессенджер Signal связался с "тремя министрами иностранных дел, губернатором штата США и членом Конгресса США".

Аккаунт, с которого писал ненастоящий Рубио, был зарегистрирован в июне на имя Marco.Rubio@state.gov – вероятно, чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, говорится в материале.

С помощью искусственного интеллекта злоумышленник имитировал стиль текстовых сообщений Рубио, а в одном случае – сгенерировал голосовое сообщение, которое отправил одному из пользователей Signal.

В Государственном департаменте ведут расследование этого инцидента и пока не знают, кто именно стоит за кампанией, но предполагают, что ее целью было "получение доступа к информации или аккаунтам" потенциальных жертв.

Как напоминает The Washington Post, это не первый случай, когда неизвестные пытались выдать себя за высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа.

К примеру, в мае был взломан телефон главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, с которого начали звонить и отправлять сообщения сенаторам, губернаторам и руководителям предприятий, выдавая себя за нее.

А перед этим, в марте, тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в групповой чат Signal, где обсуждались секретные планы по нападению в Йемене.

В результате этого инцидента Уолтц был уволен, а использование Signal в Белом доме ограничили.