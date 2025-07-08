ЗМІ: шахрай від імені держсекретаря США писав кільком главам МЗС

Невідомий зловмисник видавав себе за державного секретаря США Марко Рубіо і писав кільком американським посадовцям і міністрам закордонних справ інших держав.

Про це стало відомо газеті The Washington Post від поінформованого джерела і внутрішнього документа Держдепу, пише "Європейська правда".

За даними WP, зловмисник через месенджер Signal звʼязався з "трьома міністрами закордонних справ, губернатором штату США та членом Конгресу США".

Акаунт, із якого писав несправжній Рубіо, був зареєстрований у червні на імʼя Marco.Rubio@state.gov – імовірно, щоб ввести в оману потенційних жертв, ідеться в матеріалі.

За допомогою штучного інтелекту зловмисник імітував стиль текстових повідомлень Рубіо, а в одному випадку – згенерував голосове повідомлення, яке надіслав одному з користувачів Signal.

У Державному департаменті ведуть розслідування цього інциденту і наразі не знають, хто саме стоїть за кампанією, але припускають, що її метою було "отримання доступу до інформації чи акаунтів" потенційних жертв.

Як нагадує The Washington Post, це не перший випадок, коли невідомі намагались видати себе за високопосадовців адміністрації Дональда Трампа.

Приміром, у травні було зламано телефон глави апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз, з якого почали дзвонити та надсилати повідомлення сенаторам, губернаторам і керівникам підприємств, видаючи себе за неї.

А перед цим, у березні, тодішній радник президента США з національної безпеки Майкл Волц випадково додав журналіста до групового чату Signal, де обговорювалися секретні плани щодо нападу в Ємені.

Унаслідок цього інциденту Волц був звільнений, а використання Signal у Білому домі обмежили.