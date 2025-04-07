СМИ: Уолтц добавил журналиста в секретный чат в Signal из-за путаницы с контактами

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Волц добавил журналиста в чат группы Signal о планах ударов США в Йемене после того, как по ошибке сохранил его номер под контактом кого-то другого, кого он намеревался добавить.

Об этом газете The Guardian сообщили три проинформированных собеседника, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эта ошибка была одной из нескольких промахов, которые стали известны во время внутреннего расследования Белого дома.

По словам трех собеседников, информированных о внутреннем расследовании, главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг направил команде Трампа еще во время избирательной кампании электронное письмо относительно публикации, в которой Трампа критиковали за его отношение к раненым военнослужащим. Чтобы дать ответ на эту публикацию, кампания обратилась к Уолцу.

Электронное письмо Голдберга было перенаправлено тогдашнему пресс-секретарю Трампа Брайану Хьюзу, который затем скопировал и вставил содержимое письма – включая блок подписи с номером телефона Голдберга – в текстовое сообщение, которое он отправил Уолцу, чтобы тот мог быть проинформирован о предстоящей истории.

По словам собеседников, Уолц так и не позвонил Голдбергу, но, по стечению обстоятельств, случайно сохранил его номер в своем телефоне – под контактной карточкой Хьюза, который сейчас является представителем Совета национальной безопасности США.

Поэтому отмечается, что номер был ошибочно сохранен во время "обновления предложений контактов" в iPhone Уолтца, которое один из собеседников описал как функцию, когда алгоритм iPhone добавляет ранее неизвестный номер к существующему контакту, который, как он обнаружил, может быть связан с ним.

Ошибка оставалась незамеченной до прошлого месяца, пока Уолтц попытался добавить Хьюза в чат группы Signal – но в итоге добавил номер Голдберга.

Как напомнила газета, сразу после инцидента Уолтц заявил, что никогда не встречался и не общался с Голдбергом. Он также предположил в эфире Fox News, что номер Голдберга был "втянут" в его телефон, видимо, имея в виду то, что его iPhone сохранил номер Голдберга.

Отметим, шеф Пентагона Пит Хегсет и другие чиновники администрации Трампа неоднократно утверждали, что в чате не было никакой секретной информации.

СМИ ранее сообщили, что команда советника по национальной безопасности США Уолтца создала целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.

В частности американский сенатор-демократ Адам Шифф после скандала с чатами Signal выразил беспокойство, что Россия могла получить из одного из таких чатов секретную информацию о планах и намерениях США относительно войны в Украине.