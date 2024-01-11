В Чехии вызвало ажиотаж фальшивое письмо о собаке, которая "чувствует себя котом"

В чешском городе Острава продолжается спор относительно, как выяснилось, ненастоящего обращения владельца собаки, который якобы не может платить сбор за него, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило ČTK.

Несколько дней назад в сети появилось якобы обращение жителя села Долни Лгота под Остравой к старосте, где он рассказывает, что его собака имеет "кризис идентичности" и чувствует себя не собакой, а кошкой.

Автор текста из-за этого якобы просит не платить обязательный ежегодный сбор за собаку, но обещает: если животное "выйдет из кризиса", то начнет платить взносы.

После появления письма в адрес властей Долни Лготы и Остравы направили сотни электронных писем и телефонных звонков.

Староста села в комментарии ČTK заявила, что автор письма действительно существует, но "не имеет постоянного места жительства в муниципалитете и не имеет зарегистрированной собаки".

"Официально мы не имеем к нему никакого отношения. Мы не берем с него никакой платы", – добавила она.

В конце концов, автор письма рассказал агентству, что письмо на самом деле возникло как шутка между его друзьями, но сам он его не писал и не знает, как текст оказался в интернете.

Мужчина пообещал посетить старосту Долни Лготы, как только будет время, чтобы объяснить ситуацию и, возможно, вместе посмеяться.

В прошлом году получил широкую огласку инцидент с президентом Австрии, которого 16 ноября укусил за руку Кодруц, пес президента Молдовы. Мужчина позже успокоил общественность и сказал, что "может понять" собаку, поскольку он, наверное, нервничал из-за большого количества людей вокруг.