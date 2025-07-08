В Норвегии ненадолго закрыли аэропорт из-за дрона, запущенного туристом

Аэропорт Бергена, что на юге Норвегии, был закрыт на короткое время из-за дрона, который летал в запретной зоне.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Об инциденте с участием дрона вечером во вторник сообщила норвежская компания Avinor, которая управляет аэропортами страны.

Представитель полиции Норвегии Дан Эрик Йоханнесен сказал NRK, что причиной закрытия аэропорта стал дрон, который запустили из поселка Флесланд неподалеку.

Правоохранители обнаружили оператора дрона – им оказался мужчина в возрасте за 30 лет. Мужчина заявил, что является туристом и не знал, что район является запретным для запуска дронов.

Туристу вынесли предупреждение, а дрон на время расследования будет изъят.

Йоганнесен добавил, что полиция Норвегии проверит, имел ли иностранец злой умысел, запуская беспилотник возле аэропорта.

В последнее время в Норвегии произошло несколько арестов людей, которые запускали дроны над военными объектами или в запрещенных зонах. Некоторых из них позже выслали из страны.

В марте подобный инцидент произошел с пятью гражданами Польши, которые запустили беспилотник возле военной базы на окраине Осло, но позже их отпустили.