В Норвегии закрыли дело против поляков, которые запустили дрон возле военной базы

Пятерых граждан Польши, арестованных из-за запуска беспилотника возле военной базы Колсас на окраине Осло, отпустили, а возбужденное против них дело закрыли.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NRK.

Прокурор норвежской полиции Аасе Шартум-Хансен рассказала, что по делу о запуске дрона были допрошены трое из пяти задержанных поляков.

"Беспилотник был осмотрен вчера, и сейчас дело закрыто мной. Причиной закрытия дела является то, что не было доказано состава уголовного преступления", – пояснила она.

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О задержании граждан Польши, нарушивших запрет на полеты, установленный вокруг военной базы Колсас на окраине Осло, стало известно накануне.

На базе Колсас расположено командование Норвежской службы безопасности, подразделения, ответственного за контрразведывательную защиту государства, а также национальный центр кибербезопасности и командование военного гарнизона Осло.

Также там базируется подразделение НАТО по поддержке воздушных операций в Северной Европе.

В последнее время в Норвегии произошло несколько арестов людей, которые запускали дроны над военными объектами или в запрещенных зонах. Некоторых из них позже высылали из страны.