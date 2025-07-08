У Норвегії ненадовго закрили аеропорт через дрон, запущений туристом

Аеропорт Бергена, що на півдні Норвегії, був закритий на короткий час через дрон, який літав у забороненій зоні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Про інцидент за участю дрона ввечері у вівторок повідомила норвезька компанія Avinor, яка управляє аеропортами країни.

Представник поліції Норвегії Дан Ерік Йоханнесен сказав NRK, що причиною закриття аеропорту став дрон, який запустили із селища Флесланд неподалік.

Правоохоронці виявили оператора дрона – ним виявився чоловік віком за 30 років. Чоловік заявив, що є туристом і не знав, що район є забороненим для запуску дронів.

Туристу оголосили попередження, а дрон на час розслідування буде вилучений.

Йоганнесен додав, що поліція Норвегії перевірить, чи мав іноземець зловмисні наміри, запускаючи безпілотник біля аеропорту.

Останнім часом у Норвегії відбулось кілька арештів людей, які запускали дрони над військовими обʼєктами чи в заборонених зонах. Деяких із них пізніше висилали з країни.

У березні подібний інцидент стався з пʼятьма громадянами Польщі, які запустили безпілотник біля військової бази на околиці Осло, але пізніше їх відпустили.