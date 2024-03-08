Норвегия выслала китаянку, которая запустила дрон над объектом НАТО

Женщину из Китая в возрасте за 50 лет депортировали из Норвегии, запретив въезд на два года, из-за запуска беспилотника в районе расположения радиолокационной станции сил НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dagbladet.

Накануне, 7 марта, норвежские правоохранители обнаружили, что гражданка Китая запустила дрон в пределах запрещенной для полетов зоны аэропорта города Лекнес, что в центральной Норвегии. Рядом с ним расположен радар противовоздушной обороны Вооруженных сил Норвегии.

"В связи с этим она была задержана полицией и оштрафована. Беспилотник был конфискован", – сообщил представитель местного отделения полиции Кетил Финстад-Стейра.

После этого Иммиграционная служба Норвегии приняла решение депортировать женщину с двухлетним запретом на въезд.

Финстад-Стейра уточнил, что китаянка была в Норвегии в составе туристической группы. Неизвестно, стремилась ли она снять военный объект и по каким причинам она на самом деле запустила дрон.

"Из-за ситуации с безопасностью в Европе сейчас очень строгое отношение к беспилотникам. Именно поэтому было принято такое решение. Она будет принудительно депортирована из Шенгенской зоны, как только это станет практически возможным", – добавил он.

Напомним, в Норвегии ранее также сообщали о суде над мужчиной, который запустил беспилотник во время визита Владимира Зеленского в Осло в декабре.

В течение осени 2022 года в Норвегии задержали нескольких россиян, которые осуществляли несанкционированную съемку с дрона. Больше читайте в статье: Война за Арктику или энергетические диверсии: почему активизировались российские шпионы в Норвегии.