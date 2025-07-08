В ЕС чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией и свободе СМИ

Страны Европейского Союза все чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, улучшению свободы СМИ, повышению стандартов правосудия и устранению других угроз демократическому обществу.

Об этом говорится в официальном отчете, на который ссылается Politico, передает "Европейская правда".

В ежегодном "Отчете о верховенстве права" Европейской комиссии выражена серьезная обеспокоенность отсутствием прогресса ряда стран и сделан вывод, что Венгрия, в частности, не достигла никакого прогресса в выполнении всех ключевых рекомендаций, предоставленных ей год назад, за исключением одной.

В отчете указано, что страны ЕС полностью выполнили или достигли "значительного прогресса" только в 18% рекомендаций, по сравнению с почти 20% в прошлом году и более 25% в 2023 году.

В целом в 43% всех рекомендаций, предоставленных Еврокомиссией в течение последнего года, "прогресс отсутствует" или "ограничен".

Европейский комиссар по вопросам демократии Майкл Макграт заявил, что чиновники в Брюсселе сейчас разрабатывают планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета блока в размере 1,2 трлн евро.

16 июля Комиссия должна представить проект бюджета на семь лет, начиная с 2028 года.

Во вторник, 8 июля, отвечая на вопросы журналистов, Макграт отметил, что "наибольшее беспокойство" в 800-страничном отчете вызывают те части, где страны за последние 12 месяцев не достигли никакого прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

"Когда вы смотрите на рекомендации и оценку прошлого года, где вы видите много сообщений об "отсутствии прогресса" – это вызывает очевидное беспокойство", – сказал он.

Еврокомиссар предупредил, что пространство для деятельности общественных организаций, в частности профессиональных групп, представляющих судей, прокуроров и журналистов, "сузилось".

"Медиакомпании также сталкиваются с растущим давлением в некоторых сферах, не только из-за коммерческих трудностей, но и из-за проблематичного подхода к СМИ в некоторых странах, и мы снова видим, что пространство для некоторых медиаорганизаций в некоторых частях ЕС находится под определенным давлением", – добавил он.

Отметим, в мае венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его партия "Фидес" подали в парламент противоречивый законопроект, который критики считают атакой на гражданское общество.

Законопроект под названием "О прозрачности общественной жизни" позволит Управлению по вопросам защиты суверенитета вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование, в частности гранты ЕС.

Он определяет, что угрозы национальному суверенитету включают влияние на общественное мнение, продвижение демократических дебатов или отрицание определенных государством ценностей, таких как христианская культура и традиционные ролевые модели семьи.

Инициатива напоминает российский закон об "иностранных агентах", который Кремль использует для подавления неправительственных организаций и независимых голосов.

Европейская комиссия требовала от Венгрии отозвать этот противоречивый законопроект.