В Эстонии намекнули на блокирование санкций против РФ без снижения ценового потолка на нефть

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна намекнул, что его страна может заблокировать принятие 18-го пакета санкций против России в Европейском Союзе, если он не будет включать снижение верхнего предела цены на российскую нефть.

Об этом он сказал в интервью ERR, пишет "Европейская правда".

Тсахкна заявил: снижение верхнего предела цены на нефть должно быть включено в 18-й санкционный пакет против России.

"У нас очень твердая позиция по этому вопросу", – акцентировал глава МИД Эстонии.

Он отметил, что введение более низкой верхней границы цены будет самой сильной частью нового пакета санкций. Тсахкна пояснил, что снижение верхней границы цены с 60 до 45 долларов за баррель также было включено в первоначальное предложение Европейской комиссии.

Эстонский министр подчеркнул, что позиция его страны заключается в том, чтобы принять пакет санкций, предложенный Европейской комиссией в его первоначальном виде, и что она против желания некоторых стран смягчить его путем отмены нового ценового ограничения.

Он выразил надежду, что позиция Эстонии также будет поддержана основными странами Европейского Союза.

Министр иностранных дел Эстонии напомнил, что нынешний ценовой лимит в $60 действует уже два года и не был снижен, поскольку ведущие западные страны не поддержали такой шаг.

"Однако сейчас есть признаки того, что страны G7 также готовы еще больше снизить ценовой лимит на российскую нефть. Кроме того, в последние дни со стороны США поступили сигналы о готовности оказать давление на Россию, которая ведет агрессивную войну в Украине, с помощью новых ограничений", – сказал он.

Министр подчеркнул, что если пакет санкций, разработанный сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, и новый пакет санкций Европейского Союза вступят в силу одновременно – это может оказать серьезное давление на Москву.

В то же время Тсахкна подчеркнул, что соглашение о новом пакете санкций еще не достигнуто и что страны, включая Эстонию, еще не выразили окончательного мнения.

Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до $30 за баррель.

А президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.

16 июня "ЕвроПравда" писала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".