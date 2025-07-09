Польша поднимала авиацию из-за массированной атаки РФ на Луцк и Житомир

Польша ночью 9 июля подняла для патрулирования истребители во время массированной воздушной атаки России, направленной на Луцк и Житомир.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования польских вооруженных сил, пишет "Европейская правда".

Около 3 утра по местному времени на странице командования сообщили, что в связи с воздушной атакой РФ против Украины в воздушном пространстве Польши начали операцию польские и союзнические истребители.

❗️Uwaga, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami uruchomiono wszystkie… pic.twitter.com/YbkpcPvoHF – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 9, 2025

"Все имеющиеся силы и средства в распоряжении начальника Генштаба приведены в готовность, подняты дежурные пары истребителей, а наземные средства ПВО и радиолокационные системы приведены в режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.

Около 6 утра опубликовали обновление, что в связи со снижением угрозы операция завершается.

"Польские вооруженные силы постоянно следят за ситуацией в Украине и остаются в высокой готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши", – добавили в сообщении.

Так же Польша поднимала истребители во время комбинированной воздушной атаки России против Украины в ночь на 29 июня. Процедура стала стандартной после ряда случаев, когда во время массированных воздушных атак против Украины ракеты залетали на территорию Польши.

Во время комбинированной атаки РФ ночью 9 июля на Луцк и Житомир направили БПЛА и ракеты различных типов. Городской глава Луцка уже назвал удар самым масштабным для города за все время. В результате обстрела возникли пожары и разрушения, информации о погибших пока нет.