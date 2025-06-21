Сибига: в июле будут кадровые решения в отношении руководителей некоторых посольств

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что президент Владимир Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений.

Об этом Сибига сказал в субботу в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает "Европейская правда".

Министр сообщил, что кадровые решения ожидаются перед совещанием послов, которое запланировано на конец июля.

"Геополитическая ситуация требует от дипломатической службы поиска новых адаптированных к реалиям и аргументов и подходов. Поэтому уже сейчас президентом приняты определенные кадровые решения в отношении руководителей некоторых зарубежных учреждений, ведь мерило очень простое: результат", – заявил министр.

Он пояснил, что от руководителей украинских дипмиссий ожидают результатов в виде военных пакетов для Украины, мобилизации гуманитарной и экономической помощи и поддержки украинцев за рубежом.

"Все это, собственно, и измеряет эффективность того или иного руководителя зарубежного учреждения. Поэтому, безусловно, перед совещанием послов, которое одобрил президент Украины, будут и соответствующие кадровые решения, которые будут направлены именно на усиление дипломатической службы Украины", – добавил Сибига.

Президент Зеленский сообщил в субботу, что в украинском дипломатическом корпусе пройдут изменения для увеличения потенциала в отношениях с партнерами.