СМИ: Зеленский сообщил Маркаровой о намерении ее уволить

Президент Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о своем намерении ее уволить.

Об этом "Суспільному" сообщил собеседник в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Зеленский якобы сообщил Маркаровой о своем намерении ее уволить, однако предложил остаться в команде после этого.

По информации собеседника, должность определят позже, предварительные консультации с министром иностранных дел Андреем Сибигой уже состоялись.

В то же время решение о том, кто заменит Маркарову на должности, еще не принято.

В июне Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" по смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

А СМИ писали, что во время телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 4 июля, они обсудили вопрос замены Маркаровой.

Напомним, в сентябре прошлого года вокруг должности посла Украины в США разгорелся скандал, когда президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты в разгар президентской избирательной кампании посетил завод по производству снарядов в Пенсильвании.

Тогда спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал увольнения Оксаны Маркаровой с должности посла, заявляя, что именно она организовала мероприятие, на котором "не было ни одного республиканца".

Также Джонсон заявил, что республиканцы потеряли доверие к способности посла Маркаровой честно и эффективно выполнять дипломатические функции в США.

Владимир Зеленский в ответ отказался обсуждать увольнение Маркаровой.

Маркарова находится в должности посла в США с 25 февраля 2021 года – то есть более четырех лет. Каденция украинских послов за рубежом в среднем длится около 3-5 лет.