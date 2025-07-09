Зеленский проводит встречу с Келлогом в Риме

В итальянском Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Встреча проходит в рамках визита Владимира Зеленского в итальянскую столицу, где главным событием 10-11 июня станет Конференция по вопросам восстановления Украины, которую в этом году организует правительство Италии.

От Украины также присутствовали министр иностранных дел Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, руководитель ОПУ Андрей Ермак, а также его заместитель Павел Палиса.

Протокольная встреча Зеленского и Келлога перед камерами СМИ не предусматривала заявлений обоих чиновников и ответов на вопросы журналистов. После того, как представители СМИ покинули помещение, обе делегации приступили к закрытым переговорам.

Встреча Зеленского и Келлога состоялась после того, как США сначала приостановили поставки некоторого вооружения Украине, а затем объявили о возобновлении поставок – в частности, президент Дональд Трамп заявил, что Украина нуждается в оружии на фоне усиления российских атак.

Члены команды Трампа сейчас ведут обсуждение возможных поставок ракет для украинской ПВО.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп размышляет над предоставлением Украине еще одной системы Patriot.

А издание Axios информировало, что США давят на Германию, чтобы та продала Украине батарею Patriot.

Читайте подробно о решении президента Трампа возобновить военную помощь Украине на сайте "ЕП".