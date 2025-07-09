Шведский министр попал в скандал из-за связей родственника с экстремистами

Оппозиция в Швеции раскритиковала министра по вопросам миграции Йогана Форсселла после того, как выяснилось, что его несовершеннолетний родственник связан с группировкой сторонников превосходства белой расы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации AFP.

Шведская правозащитная организация Expo на прошлой неделе сообщила, что "близкий родственник" одного из министров "принимает активное участие в ультраправых группировках".

Среди прочего, этот родственник сотрудничал с активистом неонацистского Северного движения сопротивления, "вербовал" членов ультраправой организации и присоединился к "насильственной сети".

Оппозиционная Левая партия Швеции заявила, что речь идет о несовершеннолетнем родственнике министра по вопросам миграции Форсселла, которого они планируют вызвать на заседание парламентского комитета после летних каникул.

Представитель Левой партии по вопросам миграционной политики Тони Хадду подчеркнул, что Форсселл и правое правительство неоднократно отмечали важность родительской ответственности, когда речь идет о молодежи, причастной к насильственным преступлениям.

"Если вы так громко об этом говорили, вы не можете применять двойные стандарты. Это абсолютно неправдоподобно", – сказал он.

Сам Форсселл заявил, что разговаривал с родственником, и тот выразил "раскаяние и печаль" из-за содеянного и разорвал связи с экстремистскими кругами.

Напомним, в июне ультраправая партия "Шведские демократы", которая поддерживает действующее правительство, официально извинилась за прежние связи политсилы с нацизмом и антисемитизмом.

Ранее сообщалось, что заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, известный антиукраинской риторикой, подал в отставку.