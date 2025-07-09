Шведський міністр потрапив у скандал через звʼязки родича з екстремістами

Опозиція у Швеції розкритикувала міністра з питань міграції Йогана Форсселла після того, як зʼясувалось, що його неповнолітній родич повʼязаний із угрупованням прихильників вищості білої раси.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Шведська правозахисна організація Expo минулого тижня повідомила, що "близький родич" одного з міністрів "бере активну участь в ультраправих угрупованнях".

Серед іншого, цей родич співпрацював з активістом неонацистського Північного руху опору, "вербував" членів ультраправої організації та приєднався до "насильницької мережі".

Опозиційна Ліва партія Швеції заявила, що йдеться про неповнолітнього родича міністра з питань міграції Форсселла, якого вони планують викликати на засідання парламентського комітету після літніх канікул.

Речник Лівої партії з питань міграційної політики Тоні Хадду наголосив, що Форсселл і правий уряд неодноразово наголошували на важливості батьківської відповідальності, коли йдеться про молодь, причетну до насильницьких злочинів.

"Якщо ви так голосно про це говорили, ви не можете застосовувати подвійні стандарти. Це абсолютно неправдоподібно", – сказав він.

Сам Форсселл заявив, що говорив з родичем, і той висловив "каяття і смуток" через скоєне та розірвав звʼязки з екстремістськими колами.

Нагадаємо, у червні ультраправа партія "Шведські демократи", яка підтримує чинний уряд, офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом.

Раніше повідомлялось, що заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, відомий антиукраїнською риторикою, подав у відставку.