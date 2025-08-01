В Германии заговорили о возвращении к противопехотным минам из-за угрозы РФ

В Германии депутат Бундестага от правящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер выступает за выход страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Об этом Кизеветтер заявил в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

По словам депутата, Германии необходимо выйти из конвенции о запрете противопехотных мин из-за угрозы, которую представляет Россия.

В то же время он уточнил, что хочет временного выхода из конвенции.

"Я за временный выход из Оттавского соглашения. Временный, до тех пор, пока Россия не признает право на существование своих соседних государств", – сказал Кизеветтер.

Он сослался на выход из конвенции ряда стран, которые, по словам депутата, "чувствуют себя в опасности из-за жестоких действий РФ".

Кизеветтер также напомнил, что в своей захватнической войне против Украины Россия широко применяет противопехотные мины.

Хотя Германия не имеет границ с Россией или Беларусью, Кизеветтер считает, что немецкая танковая бригада, постоянно дислоцированная в Литве, потенциально находится в опасности.

"Германия должна задаться вопросом, не становимся ли мы мишенью в Литве и не делаем ли себя уязвимыми из-за отсутствия сдерживающих факторов", – добавил он.

Недавно президент Финляндии Александр Стубб одобрил выход страны из Оттавской конвенции, власти страны уже сообщили об этом шаге ООН.

К идентичному шагу прибегли также государства Балтии и Польша, учитывая изменение ситуации с безопасностью в регионе. Эстония и Литва сообщили ООН о своем выходе из конвенции в конце июня.