Естонія та Литва сповістили ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Естонія та Литва повідомили ООН про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили в естонському Міністерстві закордонних справ, 27 червня країна передала ООН відповідні документи.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна зазначив, що відповідне рішення обумовлено погіршенням ситуації з безпекою в регіоні у зв'язку з агресією Росії проти України і ґрунтується на вагомих міркуваннях національної безпеки.

За запевненнями міністра, навіть після виходу з конвенції Естонія буде як і раніше прихильна забезпеченню повного дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільного населення, а також продовжить підтримку проектів з гуманітарного розмінування та надання допомоги жертвам збройних конфліктів.

Своєю чергою в МЗС Литви також поінформували про передачу в ООН документів, які сповіщають про вихід з Оттавської конвенції.

"Денонсація Оттавської конвенції зміцнить ефект стримування щодо Росії та підвищить оборонний потенціал Збройних сил Литви. Денонсуючи Оттавську конвенцію, ми надсилаємо чіткий сигнал, що будемо захищати територію Литви та НАТО всіма можливими засобами", – йдеться у заяві литовського МЗС.

Про своє суверенне рішення денонсувати Оттавську конвенцію Литва також повідомила всім державам, що є сторонами цієї конвенції.

Вихід з конвенції набирає чинності через шість місяців після подання відповідного офіційного повідомлення в ООН.

Нагадаємо, 13 червня президент Естонії Алар Каріс затвердив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.

А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.