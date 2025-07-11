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Фінляндія сповістила ООН про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін

Новини — П'ятниця, 11 липня 2025, 11:55 — Марія Ємець

Фінляндія повідомила ООН про свій вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін, що є останнім кроком у процедурі. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ввечері 10 липня МЗС Фінляндії повідомило, що країна передала повідомлення до ООН щодо виходу з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Минулого тижня президент Фінляндії Александр Стубб схвалив вихід країни з Оттавської конвенції. 

Офіційний вихід з конвенції відбудеться через шість місяців після цього повідомлення – у січні 2026 року. 

Нагадаємо, до ідентичного кроку вдалися також держави Балтії та Польща з огляду на зміну безпекової ситуації у регіоні. Естонія та Литва сповістили ООН про свій вихід з конвенції наприкінці червня. 

Єдиною європейською державою, що має сухопутний кордон з РФ і не вдалась до цього кроку, залишається Норвегія. 

Литва і Фінляндія мають намір розпочати наступного року виробництво протипіхотних мін для власних потреб та для України. 

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Фінляндія Війна з РФ
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