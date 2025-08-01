У Німеччині заговорили про повернення до протипіхотних мін через загрозу РФ

У Німеччині депутат Бундестагу від керівного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер виступає за вихід країни з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Про це Кізеветтер заявив в ефірі телеканал ZDF, повідомляє "Європейська правда".

За словами депутата, Німеччині необхідно вийти з конвенції щодо заборони протипіхотних мін через загрозу, яку становить Росія.

Водночас він уточнив, що хоче тимчасового виходу з конвенції.

"Я за тимчасовий вихід з Оттавської угоди. Тимчасовий, до тих пір, поки Росія не визнає право на існування своїх сусідніх держав", – сказав Кізеветтер.

Він послався на вихід з конвенції низки країни, які, за словами депутата, "почувають себе у небезпеці через жорстокі дії РФ".

Кізеветтер також нагадав, що у своїй загарбницькій війні проти України Росія широко застосовує протипіхотні міни.

Хоча Німеччина не має кордонів з Росією або Білоруссю, Кізеветтер вважає, що німецька танкова бригада, постійно дислокована в Литві, потенційно перебуває в небезпеці.

"Німеччина повинна поставити собі питання, чи не стаємо ми мішенню в Литві і чи не робимо себе вразливими через відсутність факторів стримування", – додав він.

Нещодавно президент Фінляндії Александр Стубб схвалив вихід країни з Оттавської конвенції, влада країни вже сповістила про цей крок ООН.

До ідентичного кроку вдалися також держави Балтії та Польща з огляду на зміну безпекової ситуації у регіоні. Естонія та Литва сповістили ООН про свій вихід з конвенції наприкінці червня.