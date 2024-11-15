Четыре страны планируют совместную закупку польских ПЗРК Piorun

Четыре страны подписали письмо о намерениях закупки зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun польского производства.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда в Х (Twitter), передает "Европейская правда".

Как рассказал Бейда, четыре страны, которые подписали письмо о намерениях – это Польша, Литва, Эстония и Норвегия.

Инициатива по закупке ПЗРК Piorun реализуется в рамках программы ЕС EDIRPA, которая поддерживает оборонное сотрудничество между странами-членами ЕС.

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По его словам, подписание состоялось на предприятии PGZ MESKO SA, где эти страны подтвердили готовность к закупке польских ПЗРК Piorun.

Участники инициативы ожидают позицию Европейской комиссии о предоставлении грантов на реализацию проекта.

Отметим, Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания "низких" воздушных целей.

Piorun используется как в Польше, так и в Украине, где он хорошо доказал свою надежность.

Накануне стало известно, что ЕС впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своих государств-членов, в частности ракет и боеприпасов, часть из которых будет использована на поддержку Украины.

Программа EDIRPA была принята Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии.

В марте Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.