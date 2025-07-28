В Литве предположили, что похожий на "Герберу" дрон оказался под Вильнюсом из-за украинского РЭБ

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене предположила, что похожий на российский беспилотник типа "Шахед", замеченный возле Вильнюса, мог залететь туда в результате воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы..

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Шакалиене отметила, что пока нет никаких признаков того, что нарушение воздушного пространства Литвы было умышленным действием или провокацией.

"Поскольку ночью была масштабная атака против Украины, то с высокой вероятностью это мог быть один из объектов, который „заблудился" под воздействием украинской обороны", – сказала она.

"С одной стороны, очень хорошо, что украинская оборона умеет дезориентировать летящие к ним дроны, но потом эти беспилотники с "выжженными мозгами" могут лететь куда угодно – и, конечно, могут залететь к нам, в Польшу, и причинить какие-то последствия", – сказала Довиле Шакалиене.

Она не стала высказывать предположений, сколько российских БПЛА могли таким образом залететь на территорию Литвы, и отметила, что окончательную оценку смогут дать позже.

Напомним, о присутствии беспилотника, который, вероятно, залетел из Беларуси, полиции стало известно из сообщений многочисленных свидетелей в приграничном районе. Последний раз аппарат видели недалеко от Вильнюса около 5 утра.

Видео одного из случайных свидетелей позволяют предположить, что это российская "Герань" или "Гербера" (российские названия беспилотников типа "Шахед"). Аппарат продолжают искать.

Предыдущий подобный случай был 10 июля, тогда БПЛА оказался "Герберой".

Польша этой ночью из-за воздушной атаки РФ против Украины поднимала в небо истребители, что стало стандартной практикой во время масштабных комбинированных атак.